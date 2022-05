Huygens Festival gaat de ruimte in

23 mei – Dit jaar staat het Huygens Festival in het teken van Sterren. Constantijn, de tweede zoon van Constantijn Huygens en zijn vrouw Suzanne van Baerle zou later uitgroeien tot een wereldvermaard wetenschapper in de sterrenkunde. Alle reden voor het Huygens Festival een compositiewedstrijd te organiseren. Het thema van de derde editie van de wedstrijd van het Huygens Festival sluit hierbij aan. Belangstellenden tussen de 13 en 20 jaar kunnen hun compositie inzenden tot 1 augustus.

In de Griekse mythologie is de aarde verbonden met de godin Gaia, zij is de oermoeder, de Aarde. De Aarde die ontstond uit de Chaos aan het begin bestaat uit de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Deze compositiewedstrijd nodigt kandidaten zich te laten inspireren door een muziekstuk te componeren van 2 tot 3 minuten. De winnende compositie zal tijdens het Huygens Festival op 25 september worden uitgevoerd door het Constantijn Sinfonietta onder leiding van Ali Groen. Kandidaten die zich door dit thema laten inspireren en meer informatie willen zie het wedstrijdreglement op www.huygensfestival.nl.