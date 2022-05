Vader en zoon Huygens heten u welkom

24 mei – We blijven in de buurt van Hofwijck want op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) vindt ook daar de Dag van het Kasteel plaats. Dat betekent dat de buitenplaatsen Huygens’ Hofwijck, Middenburg en Park Vreugd en Rust in Voorburg en nog twaalf andere in Zuid-Holland de deuren openen voor een ‘alle leeftijden’ activiteitenprogramma. Hofwijck is dan open van 10.00-16.00 uur voor een tour door huis & tuin inclusief de tentoonstelling over Constantijn Huygens. In de tuin is er voor kinderen o.a. de theatervoorstelling ‘Ik wil een ridder zijn!’ die gaat over twee prinsessen, een draak en een ridder. Daarnaast kunnen kinderen zich laten schminken of een speurtocht maken en Oudhollandse spelletjes spelen. De Sterrenwacht Rijswijk is aanwezig, met twee telescopen. Natuurlijk zijn ook Constantijn en Christiaan Huygens zelf aanwezig om alle gasten te verwelkomen op hun buiten. Zie website www.hofwijck.nl. Het gehele programma van Dag van het Kasteel staat op de website: www.dagvanhetkasteel.nl. Bijgaande foto is van Aniek Pulles.