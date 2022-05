Snelle verlenging rijbewijs van huis uit

25 mei – Vanaf 1 september is het mogelijk om een rijbewijs online te verlengen via de website van de RDW. Daarna is het plastic bewijs al na 2 werkdagen verkrijgbaar in het Servicecentrum in Leidschendam. Het mag gezegd worden dat dit een goede toevoeging is aan de plaatselijke dienstverlening. Online aanvragen is alleen mogelijk als het rijbewijs verlengd wordt of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, gaat hiervoor nog wel naar het Servicecentrum. Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW. Daarna is met de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de aanvraag te doen via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na twee werkdagen kan het rijbewijs opgehaald worden in het gemeentehuis.