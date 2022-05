Smerige palen die het station stutten

29 mei – Het hoeft maar even te regenen of het water met drab van de spoorlijn bij station Voorburg gutst langs de draagkolom weg. Anderhalf jaar geleden was de lekkage op meer plaatsen het geval en Waterstaat begon samen met Prorail een reparatieproject. Nadien blonken en glommen de betonnen palen als nieuw en kregen een witte verfbeurt. Goed geregeld maar nu is het opnieuw raak en lijkt het erop dat er infrastructureel meer aan de hand is. Dit is in elk geval onprettig om te zien oftewel smerigheid daar bij de onderwereld zoals de ruimte onder het station genoemd wordt. Werk aan de winkel