Bord blijft liggen na markt; gefoeter

30 mei – Na de zaterdagmarkt aan het Oosteinde is dit bord, dat ’s morgens plaats maakte voor een van de kramen, niet langs de kant van de weg teruggezet. Misschien een niemendalletje maar toch ook weer niet. Wat er nadien gebeurde bleek namelijk voorspelbaar; automobilisten zaten elkaar dwars in de Raadhuisstraat waar opbrekingen zijn en het daar krap aan is om er door te komen. Gevolg: gefoeter en boze gezichten in het weekeinde. Gesignaleerd dankzij de lezer die ons hierop wees. De vaste marktboa moet dit over het hoofd gezien hebben.

Reactie van Frans Beckef: ‘Wat een zeur-zeikers zijn die (nieuwe-)Voorburgers toch geworden. Afgelopen maandag gewoon vanuit het Oosteinde richting Herenstraat gereden. Er was een voorrangsregeling ingesteld, dus totaal geen probleem. Waar maken deze mensen zich druk om, alsof er niets anders in de wereld gebeurt’.