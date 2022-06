‘Duurzame’ steun voor behoud Oranjekwartier

31 mei – In een open brief aan de directie van Wooninvest zegt Stichting Duurzaamheid Leidschendam-Voorburg te pleiten voor renovatie van de woningen in het Oranjekwartier in plaats van sloop. De stichting laat duurzaamheid in de breedste zin het zwaarst wegen.

Directielid Wim Hendriks: ‘In de verschillende scenario’s wordt door Wooninvest gesteld, dat in deze jaren twintig huizen het ‘goed’ renoveren en ‘van het gas afgaan’ vrijwel net zo duur is als nieuwbouw en ‘dus’ wordt er voor het laatste gekozen. De onzekerheden bij renovatie worden ook opgevoerd als argument. De documenten die deze vergelijking onderbouwen werden de buurt tot op heden helaas niet ter beschikking gesteld’.

‘Nieuwbouw is misschien makkelijker, maar de impact voor de bewoners is enorm en er zijn voorbeelden dat een goede renovatie wel economisch is in deze fraaie tuinwijken uit de jaren twintig. Het gevreesde risico van onverwachte kosten, dat er overigens ook is bij nieuwe energie neutrale huizen, kan gereduceerd worden door eerst een pilot te doen op één tot drie nu al leegstaande huizen. Onze stichting ondersteunt de wens van de meeste bewoners van het Oranjekwartier om hun huizen zoveel mogelijk te behouden; omdat ze van hun monumentale wijk houden en omdat het duurzamer is’, aldus Hendriks.