Paal en perk stellen aan straatmeubilair

2 juni – In hartje Herenstraat staat al enige tijd een gebogen paal waarvan de bedoeling geheel onduidelijk is. Een voorbijganger stuurde ons deze foto ervan. Van wie is die paal, is dan ook een voor de hand liggende vraag. Wie heeft hem ooit hier neergezet en met welke functie? Dienst Wijkbeheer misschien? Of mogelijk gewoon over het hoofd gezien bij het einde van verricht straatwerk. Hoe dan ook, het stellen van paal en perk aan wat zich in het Beschermd Dorpsgezicht aan straatmeubilair bevindt, is gewenst. Bescherming vraagt ook om opletten.