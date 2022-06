Nieuw woongebied ‘terug naar de natuur’

3 juni – Je zou even kunnen denken dat we het hier gaan hebben over een nieuw te openen luxe vakantiepark binnen de grenzen van onze gemeente, bijvoorbeeld met de naam ademgebied Vlietvoorde. Dat is het niet, maar er is wel reden voor een klein feestje want het bedrijf Blauwhoed en de Gemeente Leidschendam-Voorburg hebben hun handtekening gezet onder het project EVE, onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Duivenvoordecorridor, het landelijk gebied richting Voorschoten. Het wordt een nieuw woongebied met 58 woningen ‘waarbij de natuur wordt teruggebracht in de omgeving en het ontwerp bijdraagt aan het welzijn van de bewoners’, zoals Blauwhoed zegt. Als de artist impressie waarmaakt wat het uitstraalt gaat dat vermoedelijk wel lukken. In 2024 gaan we het zien.