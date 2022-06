Zingeving en troost in keramische beelden

5 juni – Zaterdag 11 juni wordt in galerie ArtiBrak de nieuwe ZOMER EXPOSITIE geopend. Drie kunstenaars laten zien wat ze kunnen. Zo maakt Hermien Buytendijk keramische beelden met een glimlach, waarvan bijgaande foto een voorbeeld is. Haar beelden ontsnappen door de vormgeving aan de realiteit. De soms wat bizarre beelden worden met de hand opgebouwd. “Maar in de hand heb ik ze niet”, zegt de kunstenares. ‘Ze gaan er als het ware met mij vandoor. Het vatten van gebeurtenissen in verhalen zijn goed voor zingeving en troost’.

Hella van Ockenburg zet met acrylverf sfeervolle landschappen op papier. Ze brengt daarbij meerdere lagen verf aan, zowel met de kwast als met plastic pasjes. Natuur en reizen zijn voor haar een bron van inspiratie. Haar werk is soms realistisch, soms expressief, waarbij ze vooral sfeer wil oproepen. De landschappen die zij op deze expositie laat zien zijn zo intuïtief ontstaan, maar gebaseerd op herinneringen.

Paul Carga is het pseudoniem waaronder Henk Jan Kater al tientallen jaren verhalen en gedichten schrijft én fotografeert. Op deze zomerexpositie toont hij een aantal van zijn recente foto’s, gemaakt met een spiegelreflexcamera. Hij experimenteert graag en gebruikt ook computerprogramma’s om bijvoorbeeld fantasielandschappen te creëren. Carga gebruikt liefst zo min mogelijk kleur in zijn foto’s en noemt zijn techniek ‘zwart/wit in kleur’.

Expositie van 8 juni tot en met 17 juli. Herenstraat 44 www.artibrak.nl. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag en zondag: 13-17 uur en zaterdag 12-16 uur.