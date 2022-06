Ook Voorburgers vast in chaos Schiphol

6 juni – Opnieuw veel ellende op Schiphol. Ook Voorburger Hans van Alphen had er mee te maken. Zijn vlucht uit Bologna was een dag vertraagd doordat de KLM met lege vliegtuigen terugkeerde naar Schiphol. Gisteren zag hij de enorme droefenis op de luchthaven. ‘Om gek van te worden’. Er waren nu ook meteorologische problemen. Op een of andere manier stond er een verkeerde wind (?!) en konden niet alle landingsbanen worden gebruik in verband met constructiewerk. Gezien het Schipholdrama is de grote vraag is of er wel 24/7 aan die baan gewerkt wordt. Directeur Dick Benschop zegt dat het allemaal goed komt. ‘Misschien is dat pas het geval als hij de eer aan zichzelf zou houden en opstapt’, zegt Van Alphen.