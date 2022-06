Nieuwe coalitie heeft vijf wethouders

8 juni – Na enkele maanden van stevig overleg hebben VVD, GBLV en D66 de nieuwe coalitie gepresenteerd waarvan het akkoord de titel ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’ meekreeg. Op donderdag 16 juni worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd in een extra raadsvergadering.

De drie fracties dragen de volgende wethouders voor:

• Astrid van Eekelen (VVD)

• Philip van Veller (VVD)

• Bianca Bremer (GBLV)

• Jeffrey Keus (GBLV)

• Marcel Belt (D66)

In het akkoord is te lezen dat de nieuwe coalitie gaat waarin het in deze gemeente goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Nu en in de toekomst. Zij gaat graag samen met inwoners en ondernemers de uitdagingen’, aldus de partijen. Het akkoord heeft ook ruimte opengelaten voor onverwachte zaken. De coalitie wil het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de politiek verbeteren en gaat met hen in gesprek. Lees het coalitieakkoord op www.lv.nl/beleid-en-visie. Op de foto v.l.n.r.: kandidaat-wethouders Jeffrey Keus (GBLV), Bianca Bremer (GBLV), Astrid van Eekelen (VVD), Marcel Belt (D66) en Philip van Veller (VVD).