Voorburgers beklimmen Alpe d’Huez

10 juni – Vorige week zaterdag stond Tjeerd Walvis nog met zijn fiets in de Herenstraat en vertelde over de Alpe d’Huez die hij – samen met hockeyvrienden – voor het goede doel (KWF Kankerfonds) ging beklimmen. Gisteren meldde de half uitgeputte Voorburger dat zijn missie geslaagd was. De beklimming van de legendarische Alpe d’Huez begon in Le Bourg d’Oisans. De route is bijna 14 km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9. De klim telt 21 genummerde haarspeldbochten en is zwaar, met meer dan tien kilometer stevig klimmen. Maar zoals zo vaak met beruchte klimmen is het ook weer niet ‘zo erg’ als veel wielrenners wielen doen (laten) geloven. Op de Alpe d’Huez is het goed mogelijk om een lekker ritme te vinden. Maar, kapot gaan dat kan zeker, en niet zo’n beetje ook. ‘Daar kan ik nu van meepraten’, zegt Walvis. ‘Maar ik ben gelukkig wel topfit, mede dankzij Ton Jenner mijn sportcoach’.