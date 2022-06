12 juni – Buiten spelen. Bij mooi weer en een stuk krijt in je hand wordt de stoep al snel een makkelijk tekenvel. Zet er wat getallen bij en de hink stap sprong ligt aan je voeten. En zolang het niet regent en niemand de getallen uitveegt kun je er morgen weer gebruik van maken. Voordeel daarbij is wel dat er hier sprake is van een breed trottoir. Gezien aan het Oosteinde.

