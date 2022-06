Cricketers dichterbij kampioenspoule

13 juni – Voorburg Cricket Club (VCC) heeft gisteren de plaatsing voor de kampioenspoule extra glans gegeven door het Amsterdamse VRA op eigen veld te verslaan. Het werden 231 runs tegen 159. Delano Potgieter (vier wickets) en Bas de Leede (81 runs) waren in belangrijke mate verantwoordelijk voor de winst. VCC batte eerst na gewonnen toss. Overigens zijn zes VCC’ers opgenomen in de selectie van waarnemend bondscoach Ryan Cook voor de drie WK-kwalificatieduels tegen regerend wereldkampioen Engeland: Het zijn Viv Kingma, Logan van Beek, Philippe Boissevain, Bas de Leede, Musa Ahmad en Shariz Ahmad. De wedstrijden vinden plaats in Amstelveen op 17, 19 en 22 juni. Men is daar voorbereid op de komst van naar schatting 15.000 toeschouwers verwacht.