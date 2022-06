L’dam-Voorburg: tweede plaats boetes

14 juni – Vorig jaar werden bijna 1.738.000 snelheidsboetes uitgeschreven in Zuid-Holland: in geen enkele provincie lag dit aantal verkeersovertredingen zo hoog. Weggebruikers werden het vaakst beboet in Rotterdam, gevolgd door Leidschendam-Voorburg. Deze twee gemeenten samen waren vorig jaar zelfs goed voor een derde van alle Zuid-Hollandse snelheidsboetes (33,2%). Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In Rotterdam werden vorig jaar ruim 377.000 snelheidsboetes uitgedeeld, wat neerkomt op zo’n 1.031 prenten per dag. Ook in Leidschendam-Voorburg (bijna 201.000), Den Haag (ruim 126.000) en Westland (ruim 111.000) overschreden weggebruikers vaak de maximale snelheid. In Hillegom werden juist de minste snelheidsboetes uitgeschreven: hier kregen vorig jaar 20 verkeersdeelnemers een boete voor te snel rijden. De gemiddelde snelheidsoverschrijding van alle bekeuringen in Zuid-Holland was vorig jaar 13 km/u, al verschilt dit lokaal sterk.

De meest beruchte flitspaal van Zuid-Holland én heel Nederland staat langs de Goudse poort Gouda. Daar werden vorig jaar 46.264 weggebruikers beboet die richting de A12 reden. Ook de flitser aan de andere kant van de weg, richting het centrum van Gouda, bleek goed voor de schatkist met 29.337 boetes. Deze aantallen zijn opvallend hoog, want beide camera’s werden pas halverwege juli 2021 in werking gesteld. Een andere ‘melkkoe langs de weg’ is de flitspaal aan de N57 in Goeree-Overflakkee (t.h.v. hectometerpaaltje 23,9 oost), met 32.582 boetes vorig jaar. Foto Ap de Heus.