D66: ‘Hier geen Camping Zonnedauw’

20 juni – D66 wil dat bestaande plannen voor een nieuw vakantiepark in recreatiegebied Vlietland tegen het licht worden gehouden. Reden voor deze stap is dat criminaliteit op vakantieparken toeneemt. Uit onderzoek, zo stelt D66, bleek vorige week bijvoorbeeld dat de georganiseerde misdaad op grote schaal geld witwast via vakantieparken. Voor raadslid Wouter Jorissen reden om hierover vragen te stellen aan het College van B&W.

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zijn ook andere vormen van ondermijning zoals drugshandel, drugsproductie, rondtrekkende bendes die daar komen, illegale prostitutie en arbeidsuitbuiting op vakantieparken te zien. Jorissen is positief o.a. over de recreatie en populariteit die het vakantiepark voor Leidschendam-Voorburg met zich mee zal brengen. Tegelijkertijd ziet hij ook dat criminelen er ook misbruik van kunnen maken.

‘In mijn dagelijks werk als anti-witwasspecialist zie ik hoe creatief criminelen zijn in hun verwevenheid met de bovenwereld’, zegt hij. ‘Het is daarom heel belangrijk dat we goed zicht houden op wat er daar gebeurt, om een broedplaats voor criminaliteit te voorkomen. We willen natuurlijk geen Camping Zonnedauw in onze gemeente’.