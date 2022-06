21 juni – Een goed bericht van Avalex. ‘Op 30 juni, om 07.30 uur gaat het gebeuren, de eerste elektrische vuilniswagen van Avalex is dan een feit’, meldt de trotse woordvoerster Machteld Woudenberg. ‘De komst wordt feestelijk op onze locatie in Delft gepresenteerd. Met deze 100% elektrische vuilnisauto bereiden we ons voor op de toekomst. Schoon, stil en zonder CO2 uitstoot gaat deze ophaalauto aan de slag’.

