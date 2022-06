In memoriam Gerard Duijvestein

22 juni – De Voorburger Gerard Duijvestein is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg bekendheid als verwoed verzamelaar van prenten, etsen, litho’s en gravures. De oud-directeur-econoom van ziekenhuis St Antoniushove genoot een onweerstaanbaar verlangen om alle bestaande eeuwenoude kunstprenten van Voorburg in bezit te krijgen. Zijn collectie is inmiddels volledig. Op www.Duijvestein.net is een groot deel van de collectie te zien. Deze site is later gekoppeld aan wiki.toenleidschendam-voorburg.nl.

Begin jaren ‘80 begon de bekende Voorburger met verzamelen. De eerste kleurenlitho die hij kocht was een afbeelding van de Herenstraat. Gewoon omdat hij het een mooi plaatje vond, zoals hij zei. De schoonheid en zeldzaamheid van de prentkunst boeide hem enorm. Een echte topper was het boek van Aernout Vosmaer over De Loo de diergaarde van prins Willem V met hand-ingekleurde afbeeldingen van dieren uit overzeese gebieden. Gerard liet geen gelegenheid voorbijgaan om zijn collectie te perfectioneren. Door heel Nederland bezocht hij daartoe antiquariaten en veilingen. Dat leidde tot tal van tentoonstellingen o.a. in Bredius, De Mantel en Hofwijck. Op Huize Middendorp werd het boek Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst gepresenteerd, waarin zijn prenten centraal stonden. Prenten uit zijn collectie sieren veel boeken over Voorburgs historie.

Hij verkondigde graag het advies: koop nooit een ingelijste gravure, maar bekijk eerst de achterkant van de prent. Op de foto bladert Gerard Duijvestein in het door Kees van der Leer geschreven boek Historische wandelingen in Voorburgen omgeving waarin de prentencollectie van Gerard een hoofdrol speelt. Dit bijzondere boek was zijn initiatief en werd vooral gerealiseerd dankzij zijn visie en doorzettingsvermogen.