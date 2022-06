Eerste noodopvang voor 136 Oekraïners

23 juni – De gemeente Leidschendam-Voorburg vangt nu 136 Oekraïense vluchtelingen op in hotels in de regie. Voor de eerste noodopvang in de regio is voldoende beschikbaar, zegt de gemeente. Het kantoorpand Vlietweg 16-17 wordt omgebouwd voor langdurige tijdelijk huisvesting. Deze is bedoeld voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen die nu op noodopvanglocaties verblijven. Dit is voor een periode van 2 jaar. De planontwikkeling voor woningbouw op deze locatie gaat gewoon door. Het Rijk heeft nog geen voorstel voor langdurige huisvesting van mensen die bij gastgezinnen verblijven. Omwonenden en gebruikers van het bedrijventerrein zijn geïnformeerd, aldus de gemeente.