Sloop Emmastraat ‘onherstelbare vergissing’

24 juni – In het kwartaalmagazine van de Bond Heemschut, de vereniging tot behoud en instandhouding van cultuurmonumenten in Nederland, wordt aandacht besteed aan het met sloop bedreigde Emmastraatcomplex. Verhuurder Wooninvest verkiest sloop en nieuwbouw boven restauratie. De nieuwe gemeenteraad, alsmede het college van B&W, moet daar een uitspraak over doen. Bond Heemschut noemt sloop ‘een onherstelbare vergissing’. Lees mee wat onze nationale erfgoedbeschermers zeggen.

Reactie van mevrouw M. Oosterveer: ‘Jules Bogaers, destijds professor in de archeologie, concludeerde dat Voorburg (na Nijmegen) de oudste stad van Nederland is. Het College van B&W zou dit ter harte dienen te nemen en alles eraan moeten doen om cultureel erfgoed in stand te houden. Dat betekent dat de woningen in de Emmastraat in 1920 gebouwd, behouden dienen te blijven. Zeker nu blijkt dat de woningen te renoveren zijn. Een gemeente die 2000 jaar oud is dient zuinig te zijn m.b.t. het culturele erfgoed. Het is te hopen dat het commentaar van Heemschut tot het College van B&W en de gemeenteraad zal doordringen en zij de plannen tot sloop niet zullen goedkeuren’.