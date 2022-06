Reikhalzende ganzen snoepen van riet

25 juni – Het nest Canadese ganzen in Essesteyn is na twee maanden gezond uitgegroeid tot een gezin van flinke omvang. Voordat de kleintjes uitvliegen en hun eigen boontjes moeten doppen blijven kleine kneepjes om te overleven welkom. We zagen het de opvoeders voor doen en slaat het stel toe met vader gans op de uitkijk. Alle op een rij reikhalzend bij de rand van het water om de toppen van rietpluimen te pakken zien te krijgen. Kennelijk als een lekker snoepje. Zo, ook weer wat geleerd.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink