Tramlijn van Den Haag CS naar Voorburg

25-26 juni – Een snelle tram van Station Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en een tram die vanaf de Binckhorstlaan rechtsaf gaat en via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft gaat. Die verbindingen hebben de voorlopige voorkeur na de zogeheten MIRT-verkenning.

De Haagse wethouder mobiliteit Jeffrey Keus: ‘We zien dat een tram richting Voorburg Station via de Prinses Mariannelaan en Laan van Middenburg nu niet in beeld is. Daar waren veel Voorburgers bezorgd om. Het college wil graag weten wat onze inwoners van de plannen vinden en ik nodig hen daarom uit om een zienswijze in te dienen.

Over station Voorburg en Huygens Hofwijck is afgesproken dat een eventuele verlenging van de HOV verbinding richting Zoetermeer alleen ondergronds plaats kan vinden. Ook blijven Opa’s Veldje en Scouting Livingstone Miriam behouden’.

Een tram krijgt in deze variant de voorkeur boven de andere vervoersmiddelen. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Naast de HOV-verbinding bestaat de voorkeursvariant uit een uitgebreid pakket mobiliteitsmaatregelen voor fiets en voetganger, en extra voorzieningen voor deelauto’s, -scooters en -fietsen. Alle documenten van de Verkenning zijn in te zien op www.binckhorstbereikbaar.nl. Tijdens kantooruren kan men ook terecht in de gemeentehuizen van de drie gemeenten.