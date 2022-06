Toost met champagne op Hofleverancier

27 juni – Voor ‘de tweede keer’ ontvangt bakkerij Klink uit de Herenstraat donderdag 30 juni het predicaat Hofleverancier. Dat gebeurt uit handen van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Ook burgemeester Bijl is daarbij aanwezig.

In 1995 ontving toenmalig eigenaar Willem Klomp het predicaat al van de toenmalige koningin Beatrix. In september 2019 nam Max van der Zijden het bakkersbedrijf over en maakte er zijn persoonlijke missie van de eervolle erkenning voor het midden- en kleinbedrijf, dat al sinds 1815 door het Staatshoofd wordt toegekend, opnieuw in de wacht te slepen. En met succes!

‘Bakkerij Klink is een van de oudste bakkerijen van Nederland en met deze nieuwe gunning doen we eer aan de inmiddels 227-jarige historie van Klink’, zegt Van der Zijden. In al onze winkels krijgt iedereen die dag om 14:00 uur van een glas champagne en natuurlijk een gebakje. Zo vieren we dat dus samen’.