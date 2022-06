Na 2 jaar weer ‘kortebanen’ in Stompwijk

28 juni – Groot feest in het stadsdeel Stompwijk. En een ware attractie voor de liefhebbers van de paardensport uit de andere stadsdelen Voorburg en Leidschendam. Na een coronabreak van twee jaar kan de Stichting Stompwijkse Harddraverij Nooit Gedacht op maandag 18 juli eindelijk weer kortebanen, zoals dat heet. Op het gras achter de Sint-Laurentiuskerk draven maximaal zestien paarden om de hoogste eer. Het begint die dag 13.00 uur met de eerste start omstreeks 13.30 uur.

Het aantal kortebaanpaarden is sinds de coronacrisis beduidend minder geworden. Elke koers heeft moeite om het deelnemersveld gevuld te krijgen. Dit heeft het bestuur van de Kortebaanbond doen besluiten om een maximumaantal van zestien paarden in te voeren. Hierdoor kunnen de verenigingen elkaar niet beconcurreren in de strijd om deelnemers. De verliezers uit de eerste omloop krijgen via een herkansingsronde alsnog de kans om de tweede omloop te bereiken.