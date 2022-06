Fons en Annet: weg met hondenbelasting

29 juni – Het kostte de hondenbazen Fons Pasteur uit Voorburg en Annet Thoms uit Leidschendam de nodige tijd en energie, maar uiteindelijk is hun harde werken beloond. Het tweetal zette zich sinds 2019 in om de Gemeenteraad van de afschaffing van de hondenbelasting te overtuigen. Dezer dagen kregen zij een coalitie akkoord overhandigd, waarin – jawel, het is gelukt!- te lezen staat dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Het zij maar weer eens gezegd: Het is nog altijd loon naar werken en de aanhouder wint! Foto: Sanja Duijvestijn.