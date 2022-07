Terug van weggeweest

9 juli – ‘Nu weten we het wel van die afschaffing hondenbelasting’, (zie bericht van 29 juni hieronder) meldt ons een trouwe lezeres. Het bericht over die hondenbelasting heeft inderdaad geruime tijd op deze site gestaan en werd niet vervangen door een ander bericht. Alsof er niets anders over Voorburg te melden was. Dat zal wel vaker voorkomen in deze vakantietijd. Dan is de betrokken webredacteur met vakantie of technisch niet bij machte verdere berichtgeving te verzorgen. Ons advies: blijf inloggen want je weet maar nooit wanneer de redactie weer bemand is. Zoals vandaag, even de draad weer oppakken.