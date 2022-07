VCC-Babette trotseert ballen 135 km/u

10 juli – Nadat ook Kampong, Dutch Lionesses, Excelsior, Rood en Wit, Ajax en VRA waren verslagen, stond voor de dames 1 van VCC het team van Groen-Geel op het programma. Groen-Geel maakte 68 runs. Al in de negende slagbeurt was de winst – en daarmee het kampioenschap – binnen. Het vrouwenteam van VCC speelde zonder Babette de Leede. Zij was namelijk gevraagd te keepen in het eerste mannenteam en dat is een unicum in het Nederlandse cricket. Vooraf waren er bij sommigen twijfels of Babette de ballen van 135 km per uur van Potgieter en Malan wel zou kunnen vangen. Babette snoerde echter alle critici de mond met solide ‘glovework’. Zij zag die kogels van ballen als meloenen op haar afkomen en pakte ook nog eens vier uitstekende vangen waarmee ze een belangrijk aandeel had in de winst op Centurions. VCC passeerde hun totaal van 109 runs zonder eigen verlies van wickets. Op de foto Babette op de knieën succesvol in actie voor het eerste mannenteam van VCC (foto Catch of the Day).