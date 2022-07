Sint Maarten-Hildegard op kamp

10 juli – De scouts van scoutingvereniging Sint Maarten-Hildegard aan de Veurselaan zijn op Zomerkamp! Zaterdag vertrokken meer dan 125 welpen, verkenners, gidsen en exploreren voor een week naar hun kamplocatie. Traditiegetrouw werd het kamp afgetrapt met een gezamenlijke start in de Martinuskerk met voor het eerst in drie jaar weer een mooie groepsfoto op de trappen.

De welpen (7-11 jaar) vertrekken dit jaar voor hun kamp naar het bosrijke gebied van Amersfoort en Soest, terwijl de scouts (11-15 jaar) vertrekken voor een week kampplezier in Baarn. De explorers (15-18 jaar) zoeken het hoger op, en gaat met elkaar voor een buitenlandervaring in het mooie Duitsland. Het kamp wordt als hoogtepunt van het scoutingseizoen gezien. In september begint het nieuwe scoutingseizoen. Meer weten over de activiteiten van scouting SMHG? Kijk op de website van www.smhg.nl