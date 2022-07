Denk mee over profiel nieuwe burgemeester

11 juli – Wie wordt de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg? De gemeenteraad is begonnen met het maken van een profielschets. Een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad begeleidt het proces. Vorig jaar zomer geloofde burgemeester Klaas Tigelaar het hier wel (voortijdig) na circa 5 jaar, waarna Jules Bijl hem als waarnemend burgemeester opvolgde. Leidschendam-Voorburg heet een lastige gemeente te zijn, dus er is een zware taak te verrichten voor de commissie.

De (gebruikelijke) grote vraag is over welke belangrijke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet beschikken om het ambt hier succesvol te kunnen bekleden. De vertrouwenscommissie stelt die vraag wederom ook aan inwoners, ondernemers en sociale partners binnen de gemeente. ‘Denk met ons mee’, zegt de commissie. Over het profiel van de nieuwe burgemeester kan via een digitale vragenlijst op www.lv.nl/zoektburgemeester ingevuld worden.

De papieren vragenlijst ligt vanaf 14 juli ook in het Servicecentrum Leidschendam, in de bibliotheek te Voorburg en in het Dorpspunt in Stompwijk. Reageren kan tot en met 25 augustus a.s. Vanaf 14 september staat de profielschets op de website. In 2015 publiceerde de gemeente in Het Krantje onderstaande lijst met menselijke eigenschappen. Dan heeft u bij deze al een idee hoe een profiel wordt opgesteld.