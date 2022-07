Vliegreis Nice-Amsterdam 10 uur

12 juli – Hoeveel Voorburgers er nog zullen stranden op luchthavens is onbekend maar plaatsgenoot Hans Gimberg kan meepraten over ellendige situaties in deze vakantietijd. Hij stuurde ons deze foto van de vertrekhal Nice afgelopen zaterdag gemaakt toen hij met zes uur vertraging met Transavia terugvloog naar Amsterdam. Dit keer was niet de bagageafhandeling het probleem maar pech met het vliegtuig. Er moest een reparatie worden uitgevoerd die eerst circa een uur zou duren maar dat zou oplopen tot het zesvoudige. Overmacht.

Inclusief de vluchtduur en het bijtijds aanwezig zijn op het vliegveld werd voor Gimberg de vliegreis op het traject Nice-Amsterdam er een van zo’n 10 uur. Van Transavia kreeg hij tijdens het wachten een voucher aangeboden ter waarde van 3.50 euro voor een consumptie, terwijl eenmaal in de lucht een gratis drankje werd verstrekt met excuses voor het ongemak.