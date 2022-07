Kleurrijke nieuwe expositie bij ArtiBrak

13 juli – Zes kunstenaars laten deze zomer hun nieuwste werk zien op een nieuwe expositie, die zaterdag 23 juli in Galerie ArtBrak wordt geopend.

Mary Bezemer maakt ruimtelijk werk in steen, hout, brons en keramiek. Ze laat zich inspireren door de vormen van het vrouwenlichaam. Al experimenterend ontstaan zo sculpturen die zij “vrouwenlandschappen” noemt.

‘Nederland polderland’, heeft Doina Bungardean (afbeelding) haar bijdrage aan deze expositie genoemd. We zien min of meer abstract-expressionistische schilderijen, kleurrijke geometrische vormen, waarin ons polderland toch duidelijk herkenbaar is.

Charlotte Wijnbelt heeft haar sculpturen ‘aaibaar ’gemaakt, zoals ze zelf zegt: drie toegankelijke sculpturen, opgebouwd uit verlaten voorwerpen. Zij geeft die voorwerpen, objecten een nieuwe waarde, een nieuwe betekenis.

Natalia Schoutsen-Stefanova woont en werkt al 17 jaar in Den Haag, maar haar Russische achtergrond is herkenbaar in haar schilderijen; de vormen, de figuren, de symbolen in haar werk doen vaak denken aan iconen. Haar acrylschilderijen zijn mystiek en fantasierijk.

Het liefst werkt Brigitte Wawoe in marmer en kristal uit Curaçao, maar ze gebruikt ook brons en metaal voor haar sculpturen. Deze zijn doorgaans abstract en bestaan uit krachtige vormen.

Arthur Bernard wil in zijn schilderijen de ‘onzichtbare schoonheid in het dagelijks leven’ ontdekken. Hij probeert om op een andere manier naar de dingen te kijken en de schoonheid van de imperfectie te zien, met verrassende schilderijen als resultaat.

Expositie is van 20 juli tot en met 28 augustus, Herenstraat 44 – www.artibrak.nl