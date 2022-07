Vakantie; de paden op en de lanen in

14 juli – Met een hartelijke vakantiegroet laten wij Voorburg een weekje over aan de thuisblijvers die andere plannen hebben deze zomer. Tot 21 juli zijn er geen berichten op Voorburg Insite te verwachten. We sluiten vandaag af met een onverschrokken vrouw die de kust opzoekt, bewapend met een parasol, emmers, een camera en verrekijker. En zij weet feilloos balans te houden op een rotsje naast een dode zeester. Zo zijn er maar weinig van. Een overleefster.

