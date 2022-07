Mogelijk bouwstop toren Maanweg 110

21 juli – Voor veel bewoners van Voorburg-West kan de vlag uit want de rechtbank Den Haag heeft in hun voordeel uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van Maanplein 110 (ex-KPN) en het Hoekblok in Den Haag Binckhorst. De rechtbank heeft het beroep van de Voorburgers bewoners gegrond verklaard en de omgevingsvergunning voor de bouw van Maanplein 110 vernietigd. Het college van B&W van Den Haag moet nu een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. De bewoners werden bijgestaan door advocaten van BarentsKrans en DAS.

De rechtbank is van oordeel dat de planregel, die bepaalt dat hoogbouw zorgvuldig dient te worden ingepast volgens het Haagse hoogbouwbeleid, in strijd is met het rechtzekerheidsbeginsel. Dit betekent dat het college zijn besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning niet had mogen baseren op deze planregel. Verder vindt de rechtbank dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de woontoren een ter plaatse toelaatbaar hoogteaccent is.

Daarom deed de Rechtbank t.a.v. het Hoekblok een tussenuitspraak; het beleid schrijft een maximale bouwhoogte van 30 meter voor met hoogteaccenten tot 70 meter. De rechtbank is het met de bewoners eens dat de gemeente Den Haag niet duidelijk heeft beschreven waarom sprake is van een hoogteaccent. Het bouwwerk van 49,95 meter overschrijdt immers de hoogte van 30 meter en dus is er een hoogteaccent. Uit het besluit (de vergunning) blijkt echter niet waarom het bouwwerk is aangemerkt als hoogteaccent. Door de advocaat zal verzocht worden de bouw van Maanplein 110 te stoppen. De bouw van het Hoekblok (inmiddels 15 verdiepingen hoog) gebeurt op eigen risico van de projectontwikkelaar.