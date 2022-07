Thrillers in Boekenhuis Marianne

24 juli -Het Goede Doelen Boekenhuis Marianne besteedt deze maand speciale aandacht aan thrillers, vooral aan Nederlandse. In de etalage aan de Franse Kerkstraat 5a. is hiervoor een thematentoonstelling ingericht. Hierin zijn boeken van veteranen als Rinus Ferdinandusse en Jef Geeraerts opgenomen. Maar ook van Marion Pauw (winnaar van de Gouden Strop van 2022), Saskia Noort en Esther Verhoef.

In dat kader wordt in het Boekenhuis Marianne op 28 juli een nieuwe lezing georganiseerd. Thrillerschrijver Jeroen Windmeijer geeft dan een presentatie waarin hij onder andere in zal gaan op De Stenen Goden en het verhaal van het Paaseiland. Het boek speelt zich deels af in Middelburg en deels op Paaseiland. De moai, mysterieuze beelden op Paaseiland, spelen hierin een belangrijke rol. Windmeijer debuteerde in 2015 met de historische literaire thriller De bekentenissen van Petrus. De lezing van Windmeijer begint 28 juli om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@boekenhuismarianne.nl