Hooien in park ’t Loo en balen maken

27 juli – Het is de ideale tijd om te hooien en van het gedroogde gras balen te maken. Aan de Prinses Beatrixlaan liggen er een paar klaar voor transport en opslag als winterkost voor dieren. Zo werkt park ’t Loo mee aan de voedselketen. Hoe jonger het gemaaide gras hoe hoger de voederkwaliteit. Hooi werd vroeger opgeslagen in een hooiberg maar tegenwoordig geperst in hooibalen, die zich makkelijker laten stapelen in de opslagruimte. En over hooi gesproken, in deze vakantietijd hoor je nogal eens dat iemand rust wordt toegewenst omdat hij/zij te veel hooi op zijn vork genomen heeft. Dan even een stapje terug.