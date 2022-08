29 juli – Het zware grondwerk rond de Strabolaan vordert. De planning is dat medio volgende maand ‘einde oefening’ gezegd kan worden. De werkzaamheden begonnen september vorig jaar en betroffen zowel het vernieuwen van de riolen als verbetering van het wegdek. Voor de bewoners is het nog even geduld hebben en voor automobilisten uitkijken bij het manoeuvreren om de bestemming te bereiken.

