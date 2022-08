Voorburgs tintje bij paardenmarkt Voorschoten

30/31 juli – Dit is het weekeinde van de paardenmarkt in buurgemeente Voorschoten, een traditie waarvan de basis werd gelegd in het jaar 1282 toen de stad marktrecht verwierf. Het begon officieel vandaag met het plaatsen van het houten marktkruis in de paal van het schavot aan de Voorstraat. Dat gebeurde door burgemeester Nadine Stemerdink die daar sinds vorig jaar burgemeester is na een wethouderscarrière in Voorburg. Het was voor haar de eerste keer de opening van de paardenmarkt te verrichten.

Zij werd daarbij terzijde gestaan door Cees Bijloos, die we nog als oud Voorburger kennen en vandaag – na achttien jaar – afscheid nam als gevierd voorzitter van het organiserende Comité Paardenmarkt. Hij staat tweede van links onder op de foto. De feestelijkheden in Voorschoten rond deze eeuwenoude traditie duren tot en met zondag.

Van marktmeester Sjaak van Leeuwen, voor wie aan de paardenmarkt na 44 jaar een einde is gekomen, hoorden we dat er vandaag 75 paarden, inclusief pony’s, te koop werden aangeboden en dat bij kopers voldoende belangstelling bestond. Tevredenheid troef daar dus in Voorschoten, voor het eerst met een Voorburgs tintje.