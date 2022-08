‘Zoon Moskou’ in Voorburgse onderwereld

2 augustus – In Finland heeft hij een plek in het nationale automuseum. Hier in Voorburg staat hij achteloos geparkeerd onder het viaduct van de Utrechtsebaan, ook wel de ‘onderwereld’ genoemd. We hebben het over de Moskvich waarvan Rusland in 1946 de productie begon als een kopie van de vooroorlogse Opel Kadett. Opel werd Russisch bezit als herstelbetaling van schade in de Tweede Wereldoorlog. Moskvitsjen waren degelijk uitgevoerde auto’s die ook geschikt waren voor de slechtere wegen. Het automerk stond bekend als ‘De zoon van Moskou’.

In de jaren 60 en 70 beleefde het merk zijn gloriedagen, toen de auto’s naar vele landen in de wereld werden geëxporteerd door een grotere vraag dan aanbod, waardoor kopers vaak lang moesten wachten op hun auto. Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie raakte de fabriek in moeilijkheden en ging failliet. Na de Russische invasie in Oekraïne haalde Renault in mei jl Renault Rusland uit zijn portfolio en verkocht het bedrijf aan de stad Moskou. De burgemeester maakte onlangs bekend dat de fabriek voor de Russische markt waarschijnlijk opnieuw auto’s onder de merknaam Moskvitsj gaat produceren.