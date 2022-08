‘Vlietwater Liqure als kers op de taart’

6 augustus – Een trouwe lezer van Voorburg Insite meldt een zomers nieuwtje over een smakelijke verrassing bij het dessert na de lunch in restaurant Vreugd en Rust aan het Oosteinde. Er wordt een serie bonbons getoond waaruit een keuze kan worden gemaakt, maar die ene trekt wel extra de aandacht. ‘Dat is een Vlietwater Liqure’, zegt de kelner. ‘Deze kers op de taart is ontdekt door onze chef maar is niet gemaakt met Vlietwater om vergissingen te voorkomen. Het is een toepasselijke naam verbonden aan onze woonplaats langs de Vliet. Maar wel een naam die bij veel van onze gasten grappige aandacht trekt’. Is deze Vlietwater Liqure ook elders verkrijgbaar? ‘Bij een speciaal winkel in Leidschendam, ik schrijf het wel even op’.