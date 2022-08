Gesloten terras ingenomen als picknickplaats

7 augustus – Tot ergernis van velen – met name van mede-ondernemers – is het terras van Fratelli in het midden van de Herenstraat nu al enkele jaren niet in gebruik. Tafels, stoelen en banken staan in de winterstand, terwijl het terras onder de rook van de Oude Kerk altijd een graag geziene locatie was. Het is er nu leeg en stil. En dat in deze mooie zomer waarin veel mensen daar zouden willen neerstrijken voor een hapje en drankje. Een kaal terras haalt de loop uit de straat en dat steekt winkeliers. Een vol terras betekent ook voor hen immers klandizie.

Over het onbenutte terras zijn al klachten binnen gekomen bij de gemeente, maar ja, als Fratelli niet wil dan blijft het terras jammerlijk leeg. Maar niet helemaal zien we ineens, want in de namiddag nemen begeleiders van verpleeghuis Vliethof met bewoners daar gewoon plaats en brengen hun eigen tafelkleedje en drankjes mee. Dat heet gezellig picknicken. Bewoonster Anita vindt deze oplossing geweldig en maakte er deze foto van. Het gesloten terras wordt uit protest ‘in beslag genomen’ en gebruikt als aangename pleisterplaats.