Voorburg CC in race tweede landstitel

8 augustus – Voorburg Cricket Club trad aan tegen de Hagenaars van het sterke HBS. Na een uitstekende start van André Malan (80 runs) vielen er diverse wickets, maar voornamelijk dankzij Logan van Beek (53 runs) bepaalde VCC de eindscore op 263 runs. Lange tijd leek HBS naar een overwinning te ‘cruisen’ dankzij een formidabele innings van Tayo Walbrugh (132), die meer dan de helft van de HBS-runs voor zijn rekening nam. Toen Van Beek echter zijn wicket had genomen en de grieperige Bas de Leede (drie wickets) toch de bal ter hand nam, zakte HBS door zijn hoeven en claimde VCC in de slotminuten een onwaarschijnlijke overwinning. Hierdoor is VCC nu al verzekerd van de eerste plaats in de winnaarspoule en daarmee van een halve finale op eigen veld op 3 of 4 september. Op de foto (van KNCB – Gerhard van der Laarse), zien we uitblinker Bas de Leede in actie.