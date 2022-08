295 appartementen aan het Oosteinde

9 augustus – Het voormalige gebouw van Total aan het Oosteinde wordt omgebouwd tot een complex van 295 appartementen verdeeld over zeven bouwblokken. Om dat te realiseren is de gemeente een overeenkomst aangegaan met Borghese Real Estate die van plan is in verschillende prijsklassen te gaan bouwen. Borghese sloot al in 2020 een overeenkomst met de gemeente voor twee van de deellocaties in Klein Plaspoelpolder en het Damsigt kantoorgebouw in de voormalige gemeentewerf.

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over het aandeel sociale huurwoningen, verdeling van de kosten, de aanleg van de openbare ruimte en het parkeren rond het ex-Totalpand. Onder de bouwblokken komt een garage voor 268 auto’s. Op het dak van de parkeergarage, tussen de bouwblokken, komen binnentuinen.

De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder, bestaande uit o.a. omwonenden en toekomstige bewoners van het gebied, is nauw betrokken geweest bij deze ontwikkeling. De volgende stap is wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de bouwvergunning. In dit geval wordt een gecombineerde procedure doorlopen voor het verkrijgen van groen licht voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. De sloop van het gebouw begint nadat de vergunning onherroepelijk is (na verstrijken bezwaartermijn). Als alles meezit begint de nieuwbouw in 2023 en de eerste woningen worden dan in 2025 opgeleverd.