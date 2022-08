Auto hotelgast gestript onder het station

10 augustus – ‘Beste mensen’, schrijft ons Geer de Jager , coördinator Buurt Preventie Team Voorburg West. ‘We zijn trots op ons centrum oud Voorburg en de toeristen die er komen willen graag bij het hotel aan het Stationsplein parkeren of onder het station maar dan loopt de toerist (in dit geval uit Duitsland) wel het risico dat zijn auto volledig wordt gestript, zoals gisteren gebeurde. Mooie reclame voor de Gemeente Leidschendam Voorburg. Wie zou ik bij de Gemeente kunnen aanschrijven zodat er nu eens iets aan dit probleem van roven en stelen gedaan wordt?’. Antwoord Voorburg Insite; de burgemeester als hoofd van de politie.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink