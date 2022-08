Beluister orgelconcert van ‘onze’ Gerda

12 augustus – Attentie attentie; Op zaterdag 13 augustus vanaf 14.00 uur zal beiaardier Gerda Peters de eerste van de serie zomerconcerten op het carillon in de toren van de Oude Kerk verzorgen. Tijdens deze feestelijke opening van de concertserie zal zij samen spelen met een Voorburgse straatmuzikant. ‘Wie deze Mystery Guest is, blijft nog even geheim maar we kunnen nu alvast verklappen dat het een heel bijzonder programma gaat worden’, meldt de Stichting Vrienden van het Carillon Voorburg.

Gerda Peters is stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij vervangt regelmatig collega beiaardiers en geeft door heel Nederland en in het buitenland. Samen met Sarina Brouwer (saxofoon) vormt zij een duo. Gerda is aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek, waarna zij slaagde voor haar diploma Master of Music.