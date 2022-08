14 augustus – Wordt het vandaag inderdaad de laatste dag met tropische warmte? De meteo’s wijzen namelijk op gedonder in de lucht vanaf maandag. Nog even afwachten maar voor ‘het bakkertje’ aan de Wielemakersslop is het nu mooi geweest. Hij kondigt bij de ingang van zijn winkel aan dat hij door de hitte vandaag – 14 augustus – pas op de plaats maakt en eerder sluit.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink