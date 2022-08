Tom Dumoulin in Voorburgs geschiedenisboek

15 augustus – Op een paar dagen na is het precies vijf jaar geleden dat de 13e editie van de Ronde van de Benelux en de 1e editie onder de nieuwe naam BinckBank Tour werd verreden. En die begon in en met een rit door de gemeente. Daar was nogal wat over te doen geweest. Er moest plotseling een bedrag van tienduizenden euro’s betaald worden waar de gemeenteraad ongelukkig mee was. Maar goed, Tom Dumoulin, hier in de startblokken op het Stationsplein deerde het niet. Hij eindigde bovenaan het klassement. En vandaag kondigt Dumoulin aan per direct met het wielrennen stoppen. Hij heeft meegeschreven in de annalen van Voorburg.