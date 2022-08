Bewoners in actie tegen Romeins bouwwerk

17 augustus – Sinds gisteren ligt er in de fietsenstalling aan de Arentsburghlaan 10 een handtekeninglijst om mee te doen tegen de gemeentelijke plannen voor de parken Arentsburg en Hoekenburg. Die houden onder meer in het oprichten van een vijf meter hoog bouwwerk dat de historische locatie als Romeins verleden moet gaan accentueren. Plan is ook om daar in een vijver verlichting met letters aan te brengen. Er is sprake van consternatie en veel onrust bij omwonenden en volkstuinhouders.

Zij zeggen helemaal niet bij de planvorming betrokken te zijn geweest en dat alternatieven onvoldoende of niet zijn onderzocht om tot een archeologisch monument te komen. Bewoners vrezen grote aantallen toeristen die tot verstoring in de woonomgeving leidt. Maar nog erger vinden zij dat de gemeente zegt dat de plannen met begrip en instemming door hen zijn ontvangen. ‘Dit is niet het geval’, stellen zij. ‘De plannen zijn nauwelijks gepresenteerd. Het ontwerpbesluit is in strijd met behoorlijk bestuur’. Wordt vervolgd.