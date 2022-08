Appel als stilleven van verboden vrucht

19 augustus – Gespot; een appel met steel op de rand van de afscherming die het station Voorburg veiligheidshalve biedt. Tussen die rand en het perron ligt het spoor. Hoe is die appel daar op zo’n bijna onmogelijke plaats terecht gekomen? Door iemand neergelegd? Maar dan moet je wel eerst door de knieën, kijken of er geen trein aan komt en over de rails naar die rand. Uitkijken niet te struikelen en dan snel weer terug. Of is de appel door iemand vanaf het perron weggegooid maar door een slechte mik hier op de rand blijven steken? Frappant, dat is wel. En ook een beetje stilleven, een ‘verboden vrucht’ met beneden de brievenbus aan het Westeinde.