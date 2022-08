Waarom, voor wie? Er is niets Romeins te zien!

20 augustus – Voorburg als Romeinse locatie toeristisch verder op de kaart. Moet er echt een toren van vijf meter hoog komen in park Arentsburgh als nationaal herkenningspunt uit de Romeinse tijd? Is dit de invulling van Wereld Erfgoed? Omwonenden vrezen het ergste van het gemeentelijke plan. Een van hen, Willem Hasekamp, belicht als commentator een stukje geschiedenis.

Romeinse muur

‘Forum Adriani is al vaker in de publieke belangstelling geweest. Het betrof steeds hoe de zichtbaarheid beter kan worden gemaakt. Zo kan ik mij herinneren dat er een Romeinse muur moest worden gebouwd, het was in de tijd van burgemeester Bas Eenhoorn. Deze muur is uiteindelijk door toedoen van protesterende bewoners veranderd (teruggebracht) in de zuil die in het park staat.

Hufterproof zuiltjes

Daarna is het huidige monument aan de Prinses Mariannelaan aangelegd. Ook zijn er toen hufterproef zuiltjes met voorwerpen (scherven) uit de Romeinse tijd in het Park geplaatst. De voormalig directeur van museum Swaensteijn, Peter van der Ploeg, vond dat hij ook iets moest doen om Forum Hadriani nog beter zichtbaar te maken. Hij kwam eerst met het voorstel om de tuinmanswoning als een dependance van het museum Swaensteijn te gebruiken. Dat bleek niet haalbaar.

Vitrinekasten

Toen kwam het voorstel om het transformator huis aan de Arentburghlaan te voorzien van vitrinekasten. Ook dat bleek niet haalbaar. Toen Forum Hadriani tot Wereld Erfgoed van de Unesco werd verklaard is er door hem een commissie in het leven geroepen om het huidige voorstel van de gemeente te ondersteunen.

Rapport in onderste la

Mijn vraag is wat dit meer te bieden heeft dan wat er nu staat. Het nieuwe voorstel gaat ongetwijfeld veel kosten en lijkt volledig overbodig. Voor wie moet dit worden gerealiseerd? Een groot toeristen oord zal het niet worden. Er is namelijk niets te zien van de Romeinse stad. Het geld dat voor deze twee nieuwe monumenten beschikbaar wordt gesteld kan beter gebruikt worden om de parken eens grondig onder handen te nemen en te restaureren. Hierover is al jaren geleden een rapport geschreven maar dat is nog altijd in een onderste la bij onze gemeente blijven liggen’.