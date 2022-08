22 augustus – Het is nauwelijks of niet voorgekomen dat het Stationsplein zo vol met mensen stond als afgelopen weekeinde. Zij kwamen af op de optredens van artiesten in het kader van ‘A Walk Downtown in Voorburg’. Daar werd met applaus massaal gehoor aan gegeven, ook in de Herenstraat waar diverse festiviteiten plaatsvonden. Fotograaf Ap de Heus kiekte dit moment.